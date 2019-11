Mais do que lugar de aprender, a escola é peça-chave no desenvolvimento de crianças e adolescentes. Por isso, escolher onde o filho vai estudar é um desafio para quem se preocupa não só com boas notas ou aprovação no vestibular, mas sobretudo com o crescimento pessoal do herdeiro. Vários fatores, porém, ajudam a guiar os pais nesta missão. Material didático, currículo dos professores e notas obtidas em avaliações como o Enem podem atestar a qualidade da instituição.



O ambiente educacional também pesa. As instalações da escola, por exemplo, devem ser modernas. Laboratórios e uso de ferramentas tecnológicas são diferenciais.



Num mundo cada vez mais globalizado, é crescente a demanda pelo domínio do inglês. Não por acaso, o ensino bilíngue foi adotado por escolas como o Colégio M2.



“Assumimos um método bilíngue que busca naturalizar o idioma, independentemente de uma disciplina específica. Esse é um pensamento no futuro”, afirma o fundador do colégio e presidente da Federação dos Estabelecimentos de Ensino de Minas Gerais, Emiro Barbini.



O gestor ainda destacou que a tecnologia é essencial na formação dos alunos. Segundo ele, na Rede M2, robótica, por exemplo, é uma prática incentivada constantemente nos laboratórios.



Expansão



O Colégio M2 está inaugurando três novas escolas na capital. As unidades serão inauguradas no começo de 2020 no Centro (avenida João Pinheiro), nos bairros Prado (Oeste) e Rio Branco (Venda Nova).



As matrículas para a Rede M2 estão abertas. Para agendar uma visita, acesse redecolegiom2.com.br.







