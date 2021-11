Estão abertas as inscrições para o Criar Sesc 2022, que oferece mais de 1700 vagas em 12 unidades do Sesc em Minas. O projeto oferece atendimento pedagógico qualificado, com quatro horas diárias de atividades para crianças de 6 a 11 anos, no contraturno da escola. Famílias com renda inferior a três salários mínimos podem concorrer a vagas gratuitas preenchendo o formulário até 19 de novembro.

A ação conta com um espaço próprio e adequado para realização de atividades – pedagógicas, culturais, físicas e sociais – que desenvolvem habilidades e abrem as portas para novos conceitos e formas de convivência.

Posteriormente deve ser apresentada a documentação específica conforme edital. Aqueles que possuem renda superior a três salários mínimos também podem participar e tentar gratuidade.

Veja mais detalhes:

Quem pode participar?

Estudantes de idade entre 6 e 11 anos, matriculados no Ensino Fundamental I (entre o 1º ao 5º ano). Crianças que completarão 6 anos até março de 2022 são aceitas . Em Poços de Caldas, atendemos crianças de 6 a 12 anos (1º ao 6º ano).

Atividades desenvolvidas

O Criar Sesc se propõe a trabalhar com eixos norteadores em três campos de experiências: Pedagógico (acompanhamento pedagógico, oficinas literárias e de raciocínio lógico), Experimentações (oficinas temáticas) e Corpo e Movimento (expressões artísticas, oficinas de música, etc). Por meio dessas ações, as crianças viverão experiências lúdicas que potencializam o desenvolvimento em múltiplos aspectos: cultural, físico, social e pedagógico.

Unidades

Em Belo Horizonte, o Criar Sesc é ofertado nas unidades Floresta e Santa Quitéria. No interior, está disponível em Almenara (apenas vagas gratuitas), Lavras, Patos de Minas, Pouso Alegre, Juiz de Fora, Poços de Caldas, Paracatu, Uberaba e Uberlândia, além de Sete Lagoas, onde substituirá o antigo Projeto Habilidade de Estudo (PHE).

