Praticamente um em cada cinco aprovados para Medicina na UFMG não fez a matrícula no prazo regular e teve a vaga destinada ao próximo candidato da “fila”. A maior universidade federal do Estado já chamou 58 excedentes para o curso, tradicionalmente um dos mais disputados na instituição. O número corresponde a 18% das 320 vagas oferecidas a cada ano para essa graduação. A relação dos convocados está na primeira chamada da lista de espera do Sisu.

A desistência de quem passou “de cara” no Enem gera um efeito cascata: vários candidatos que se tornariam calouros somente no segundo semestre de 2020 tiveram a entrada na universidade antecipada para março. Os nomes estão na mesma listagem da UFMG, que traz a “repescagem” para todos os cursos superiores da instituição. Em Direito diurno, por exemplo, foram chamados 58 candidatos. No noturno, 68.

Tanto os convocados (excedentes) quanto os antecipados (que já sabiam da aprovação, mas obrigatoriamente começarão a estudar mais cedo) precisam fazer, pela internet, o registro acadêmico. O prazo começou no dia 12 e vai até as 14h (horário oficial de Brasília) de 17 de fevereiro, segunda-feira (veja as instruções). Quem não fizer perde a chance de estudar na UFMG, abrindo caminho para que outro inscrito na lista de espera seja atendido.

Por isso, a dica para quem prestou o último Enem é ficar de olho nas convocações feitas pela própria UFMG. O intervalo entre uma e outra costuma ser de poucos dias. Como o objetivo é não deixar vagas ociosas, várias chamadas extras de candidatos podem acontecer.

Também no dia 17, os convocados na primeira “leva” da lista de espera e quem teve o ingresso antecipado deverão ir à UFMG e apresentar a documentação para a matrícula, conforme escala de atendimento que ainda será divulgada. Cotistas de qualquer modalidade passarão por bancas de validação e heteroidentificação.

Os prazos valem para todos os convocados pela UFMG na primeira chamada da lista de espera do Sisu, de qualquer curso.

Os candidatos selecionados para o segundo período letivo de 2020 deverão aguardar a divulgação do período do procedimento presencial, obrigatório, de apresentação dos documentos do Registro Acadêmico e Matrícula na página www.ufmg.br/sisu. Também devem ficar atentos aos procedimentos de antecipação de entrada que serão divulgados na mesma página.