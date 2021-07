A Arquidiocese de Belo Horizonte deu início, esta semana, à tradicional campanha do agasalho, que serão doados a moradores de ruas e famílias de baixa renda da capital e municípios da região metropolitana. As famílias precisam estar cadastradas no sistema de doação das igrejas católicas para receberem os cobertores, agasalhos, toucas, meias dentre outras peças.



As paróquias integradas à campanha são das seguintes regiões:

O objetivo é arrecadar roupas de frio para moradores de ruas e famílias de baixa renda da capital e municípios da região metropolitana

Confira os locais para doações:

• Acolhida Solidária Dom Luciano Mendes de Almeida, de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h – Rua Além Paraíba, 208, Lagoinha. Telefone: 3422-7141

• Canto da Rua Emergencial, de segunda a sexta-feira, das 13h às 17h – Serraria Souza Pinto, Av. dos Andradas, 625, Centro de Belo Horizonte.

Além dos lugares citados, interessados poderão realizar suas doações nas paróquias incluídas na campanha, em seu bairro. O ‘Canto da Rua emergencial’ é um projeto realizado pela Arquidiocese da capital para moradores de ruas desde o início da pandemia da Covid-19. Eles recebem cuidados como higiene pessoal e regulamentação de documentos dentre outras ações desenvolvidas pela Arquidiocese. Os moradores que necessitarem de agasalhos, também os receberão.

As doações também poderão ser feitas por meio de ajuda financeira e o valor fica a critério do doador. Durante o processo de transferência, a pessoa deverá especificar que a quantia é destinada para a campanha do agasalho.

Contas para depósito:

• Pix: 31989789390

• Itaú: Ag: 1403 C/C: 4152-6

• Santander: Ag: 3476 C/C: 13065289-4

A central de Acolhida Solidária enviará os agasalhos para as paróquias, onde serão distribuídos. Há também a possibilidade dos funcionários das igrejas levarem donativos aos mais necessitados.



