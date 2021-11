O Tribunal de Contas da União (TCU) realiza, nesta quinta-feira (4) e nesta sexta-feira (5), o 5º Fórum Nacional de Controle que tem como tema central a educação no período pós-pandemia de Covid-19. O evento acontece em formato híbrido, com transmissão pelo canal do TCU no Youtube e participações presenciais no Instituto Serzedello Corrêa, em Brasília.

O presidente Jair Bolsonaro participou da abertura do fórum, nesta manhã, acompanhado do vice-presidente Hamilton Mourão e ministros de Estado.

Para a presidente do TCU, ministra Ana Arraes, o processo educacional no Brasil sempre foi desafiante, agora, agravado pela crise sanitária. “Grandes mudanças ocorreram para que a política educacional se sustentasse diante das adversidades”, disse, durante sua participação na abertura do fórum.

“Professores foram surpreendidos com a necessidade de lidar com ferramentas computacionais e técnicas educacionais novas que requerem treinamento e tempo de adaptação”, disse. “E se reconhece, quanto aos alunos, que a desigualdade social e econômica se mostrou implacável na nova configuração. Crianças, adolescentes e jovens sem equipamentos adequados e conexão com a internet satisfatória foram afetados diretamente ante a dificuldade de acompanhar aulas e realizar avaliações”, ressaltou.

Nesse sentido, segundo ela, em meio aos desafios, a tecnologia exerceu papel fundamental na reinvenção de estratégias para aproximar alunos e professores e “é possível vislumbrar o enorme potencial que o melhor uso da tecnologia significa para a otimização do ensino e da aprendizagem”.

Além da inovação, infraestrutura, governança e formação profissional serão debatidos durante o fórum. “Para muito educandos, sobretudo na rede pública, foi enorme o impacto provocado em seus estudos e será necessário, portanto, considerar os prejuízos ocorridos para conduzir as ações educacionais de modo a evitar que as perdas não afetem a aprendizagem de forma permanente”, destacou a presidente do tribunal.

O ministro do Tribunal de Contas da União, Augusto Nardes, durante abertura do 5º Fórum Nacional de Controle - Educação no Pós-Pandemia

Coordenado pelo ministro do TCU, Augusto Nardes, o fórum tem o objetivo de integrar as instituições de controle, além de órgãos de todas as esferas administrativas e da sociedade civil, na busca de soluções inovadoras e na disseminação de boas práticas para a administração pública. A programação do evento está disponível na página do TCU.

Neste ano, ele será dividido em cinco painéis que abordarão assuntos como: obras paralisadas de instituições de ensino, novas tecnologias na educação e desafios na atuação dos Institutos Federais de Ensino Superior (IFES). A formação de capital humano e a importância de ações de governança na educação também serão debatidos no encontro.



