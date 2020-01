A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG), por meio da Escola de Formação e Desenvolvimento Profissional de Educadores de Minas Gerais, está divulgando nova turma para o curso “Currículo Referência de Minas Gerais: conhecê-lo para implementá-lo ”.

Conhecer e se aprofundar na temática é imprescindível aos educadores mineiros, uma vez que a aplicação do Currículo Referência de Minas Gerais nas salas de aula das escolas mineiras acontecerá a partir de 2020. O documento apresenta o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da Educação Básica.

Durante as aulas serão abordados o histórico e o processo de construção do Currículo Referência de Minas; os eixos estruturadores; as competências gerais e as estratégias de leitura e interpretação das habilidades; e a estrutura do Currículo.

As inscições derão inicio em outubro do ano passado e prossegue até 20 de janeiro de 2020. São sete mil vagas para todos os professores da Educação Básica e Coordenadores Pedagógicos da rede estadual de ensino de Minas Gerais. A nova turma do curso está prevista para ser iniciada no dia 28 de janeiro com término em 16 de fevereiro.

Os interessados devem se inscrever no site. No momento da inscrição, os candidatos precisam informar seus dados de forma correta, principalmente o e-mail e CPF para a matrícula ser deferida. Também é possível acompanhar o processo através do site.



*Com Secretaria de Educação de Minas Gerais.