Termina nesta segunda-feira (6) o prazo de inscrição para se candidatar aos cursos de nível médio técnico do Cefet-MG. São 2.238 oportunidades com aulas presenciais .Interessados devem efetuar cadastro pelo Sistema Eletrônico de Inscrições (Sei), no site da Compeve, e fazer o pagamento até 7 de dezembro no valor de R$ 80.



Veja cidades que serão comtempladas:

Belo Horizonte

Contagem

Curvelo

Divinópolis

Lepoldina

Nepomuceno

Timóteo

Varginha

Araxá

As oportunidades serão divididas da seguinte forma:

50% destinadas ao acesso pela Ampla Concorrência (AC)

50% para o acesso pelas modalidades do Sistema de Reserva de Vagas (SRV), respeitando-se a ordem de classificação dos candidatos

Os candidatos podem se inscrever para três modalidades:

Integrada: cursos oferecidos aos candidatos que concluíram o Ensino Fundamental. O estudante fará o curso técnico juntamente com o Ensino Médio no próprio CEFET-MG, no período integral (manhã e tarde) e com duração de três anos (mais estágio)



Concomitância externa: cursos oferecidos aos candidatos que concluíram a 1ª série do Ensino Médio e estarão regularmente matriculados na 2 ª ou 3 ª série do Ensino Médio em outra instituição de ensino, simultaneamente, durante sua permanência no CEFET-MG. Nessa forma de ingresso, o estudante fará no CEFET-MG somente o curso técnico, em período noturno e com duração de dois anos (mais estágio)



Subsequente: cursos oferecidos aos candidatos que concluíram o Ensino Médio. Nessa forma de ingresso, o estudante fará, no CEFET-MG, somente o curso técnico, em período noturno e com duração de dois anos (mais estágio).



Para obter mais detalhes sobre esta seleção acesse o regulamento.



