Termina nesta sexta-feira (13) o prazo de inscrições para as 300 vagas ofertadas pela a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) em parceria com o Centro de Apoio à Educação a Distância (Caed). O curso on-line e gratuito de Emoções e Regulação Emocional: questões filosóficas e psicológicas é para todo o país e destinado ao público geral. As atividades serão de 13 de outubro a 22 de dezembro deste ano.



As aulas serão realizadas através da plataforma CAED Virtual e não terá acompanhamento de tutores. Os inscritos terão que acessar a plataforma de 13 agosto a 19 de outubro para não perderem a vaga.

Para se inscrever não é preciso ter experiência nas áreas, mas é desejável que tenha familiaridade com conteúdos científicos

Os conteúdos serão introdutórios como emoções e suas definições, teorias psicológicas e fisiológicas. Os alunos terão os seguintes conteúdos:

Introdução: o que são emoções?

A regulação emocional

​Teorias somáticas de emoções

Meditação mindfulness e regulação emocional

Teorias avaliativas de emoções

A teoria da construção psicológica

Qual a distinção entre razão e emoção?

Emoções, ética e moralidade

O que são emoções positivas e negativas?

Encerramento e conclusão

Para se inscrever não é necessário ter experiência nas áreas, mas é desejável que tenha familiaridade com conteúdos científicos.

O estudante que obter 60% de aproveitamento das tarefas receberá certificados de conclusão. Para mais informações, acesse esta página e envie e-mail para : cursoemocoesufmg@gmail.com.

(*) Estagiária sob supervisão da editora-adjunta Renata Galdino



Leia mais:

Ministro Paulo Guedes defende veto à lei que amplia acesso à internet a estudantes

Estado divulga resultado final da primeira fase do Prêmio Escola Transformação