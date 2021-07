A Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes) está com inscrições abertas para 265 vagas de cadastro de reserva de professores.

As oportunidades atendem demanda dos novos cursos técnicos que o Centro de Educação Profissional e Tecnológica (CEPT/Unimontes) oferece por intermédio do Programa Novos Caminhos, do Ministério da Educação.

O valor da bolsa é de R$ 50 por hora/aula. A descrição das vagas está dividida em dois editais (4 e 5/2021), de acordo com a respectiva área de conhecimento de cursos oferecidos no Norte de Minas e Vale do Jequitinhonha.



O prazo para inscrições para a seleção de vagas do edital 5/2021 vai até o próximo dia 3 em disciplinas dos cursos técnicos em Apicultura (Bocaiuva), Comércio (Almenara, Manga e São Francisco), Rede de Computadores (Montes Claros), Saúde Bucal (Montes Claros), Sistemas de Energia Renovável (Montes Claros) e Vendas (Montes Claros). A carga horária das disciplinas varia entre 11 e 20 horas/aula.



Os interessados devem acessar www.cept.unimontes.br, seção Processos Seletivos para Colaboradores do Programa Novos Caminhos. No Anexo I estão descritas as exigências mínimas para cada vaga.

Prazo diferente



Já o período de inscrições para o edital 4/2021 será aberto na próxima segunda-feira (2) e vai até a sexta (6). As disciplinas são para os cursos técnicos em Administração (Capelinha, Joaíma, Grão Mogol e Guaraciama) e Desenvolvimento de Sistemas (Bocaiuva, Montes Claros e Salinas).



O processo segue o mesmo passo: acessar a seção Processos Seletivos para Colaboradores do Programa Novos Caminhos no site www.cept.unimontes.br e consultar o anexo I do edital, que contém a descrição de cada vaga e as exigências mínimas do candidato. São disciplinas de 40 a 100 horas/aula.



Ganho profissional



Para o diretor do CEPT, professor Márcio Antônio Alves Veloso, as capacitações oferecidas por meio do Programa Novos Caminhos são de grande importância para a comunidade regional, especialmente diante da constante procura pelo setor produtivo nas especialidades técnicas dos cursos técnicos relacionados pela Unimontes.



“No entanto, ainda identificamos a escassez de profissionais capacitados para ocupar as vagas técnicas e, por isso, estes cursos têm grande potencial de contribuição para reduzir a demanda nas regiões envolvidas”, comemora o diretor.



O Programa Novos Caminhos é uma iniciativa do Ministério da Educação e pretende expandir, interiorizar e democratizar a disponibilidade de cursos de educação profissional técnica de nível médio e de cursos e programas de Formação Inicial e Continuada ou Qualificação Profissional. A previsão de início dos cursos é para outubro de 2021.



(*) Com informações da Agência Minas



