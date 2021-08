A Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes) realiza a 3ª chamada do Sistema de Seleção Unificada (Sisu/Unimontes 1-2021).

São 453 candidatos convocados em lista de espera em 46 cursos de 11 municípios: Almenara, Brasília de Minas, Espinosa, Janaúba, Januária, Montes Claros, Paracatu, Pirapora, Salinas, São Francisco e Unaí.



Com a manutenção das medidas de prevenção à Covid-19, o processo de matrículas será 100% on-line, com prazo final nesta terça-feira (10/8).

Conforme o edital, para efetuar a matrícula os convocados devem acessar a seção “Área do Candidato 01/2021” no portal www.sisu.unimontes.br.

Documentos

Os documentos devem ser digitalizados e enviados em formato PDF para o e-mail: matricula@unimontes.br, conforme orientações do cronograma (assunto: SiSU 1/2021 – 3ª chamada – “nome do candidato”).



É preciso apresentar histórico escolar, comprovante de quitação com o Serviço Militar (para homens) e comprovante de votação nas eleições mais recentes, carteira de identidade, CPF, certidão de nascimento ou casamento, comprovante de residência e uma fotografia 3×4 recente.

No caso do histórico escolar do ensino médio, caso não haja possibilidade de apresentação do documento, a Unimontes aceitará uma declaração que ateste a conclusão do ensino médio, com prazo máximo de até 30 dias para substituição pelo documento original.



(*) Com informações da Agência Minas



