Nesta segunda-feira (13), 28 estudantes do curso de graduação em Administração Pública da Fundação João Pinheiro (FJP) chegaram aos municípios de Abaeté, Carandaí, Lagoa Dourada, Itaguara e Santa Bárbara (região Central), Andradas e Paraguaçu (Sul), Conquista (Triângulo), Itaúna e Leandro Ferreira (Centro-Oeste), e Ribeirão das Neves (RMBH) para a 8ª edição do Programa de Internato em Administração e Gestão Municipal (Prinagem).

O grupo participa do projeto de extensão trabalhando durante as férias escolares junto às prefeituras do interior do estado. O objetivo é desenvolver atividades nas áreas de gestão e de avaliação de processos e de políticas públicas.

Programa



Com a iniciativa, a universidade e os alunos buscam contribuir para o fortalecimento das administrações municipais mineiras e para melhoria dos serviços públicos oferecidos aos cidadãos.

O Prinagem tem também objetivo de proporcionar aos estudantes experiências práticas junto às gestões locais, de modo a formar profissionais que, para além da sala de aula, compreendam as diversas realidades sociais, as adversidades enfrentadas pela administração pública e que, acima de tudo, tenham capacidade para propor melhorias em contextos de baixa ou nenhuma disponibilidade de recursos.

A atividade da FJP chega a esta edição contabilizando 64 municípios atendidos e participação de 144 alunos. O assessoramento técnico é realizado sob supervisão de professores da Escola de Governo da FJP, de forma gratuita, mediante termo de cooperação técnica firmado com os municípios. A contrapartida é arcar com transporte, alimentação e hospedagem dos estudantes.





