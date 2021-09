Com as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) chegando, é preciso aproveitar cada segundo para estudar. Mas isso não precisa ser feito apenas nas salas de aulas ou com livros e apostilas. Há formas de se preparar sem precisar renunciar aos momentos de diversão, tão importantes para manter a saúde mental em dia. Maratonar séries e assistir a filmes e documentários pode agregar informações valiosas ao estudo de quem está prestes a fazer o exame.

Quem diz isso são os próprios professores, que veem os streamings de músicas, séries e filmes como ferramentas extracurriculares fundamentais. Para o professor de História e Filosofia, Alexandre Meirelles (carinhosamente conhecido por seus alunos por Professor Leleco), assistir a um bom conteúdo nas plataformas não é sair do foco do Enem, ao contrário, é apenas deslocar o foco para algo mais divertido na busca por informações relevantes que podem levar os alunos a compreenderem temáticas que são exigidas nas provas. “O streaming faz parte da atual dinâmica de divulgação de produções culturais, que faz parte da rotina dos jovens. Por que não utilizá-la, então, de maneira proveitosa?”, pergunta.

O professor destaca que é recomendável organização e planejamento ao assistir às produções cinematográficas. “Para reter o conteúdo é interessante ter uma planilha, organizar os conteúdos e ter sempre à mão papel e caneta para anotar o mais importante”, aconselha.

Mateus Roque da Silva é professor de Literatura e História em cursinhos, ele garante que o streaming é uma interessante estratégia de estudo, mas salienta que é preciso buscar as referências completas desses conteúdos, para entender o contexto em que eles foram produzidos. “É muito enriquecedor, sim, entretanto, os alunos precisam estar cientes de que o mundo dos filmes não é o mundo real, é o mundo da ficção. Eles dão uma boa abordagem do real, trazem muitos fatos históricos, mas precisam ser contextualizados”, alerta.

Os dois especialistas ouvidos pela reportagem apontam 10 produções disponíveis em plataformas de streaming que podem contribuir para quem quer se destacar no Enem 2021:

Chernobyl (2019) – minissérie

A minissérie retrata o acidente nuclear na usina de Chernobyl, na Ucrânia, em 25 de abril de 1986, um dos fatos mais marcantes da história mundial.

Nessa minissérie é possível entender mais sobre o contexto vivido na ex-União Soviética, e como as pessoas e autoridades agiram para reduzir os danos catastróficos da explosão nuclear.

Com cinco episódios, a produção teve 19 indicações ao Emmy Awards, sendo vencedora nas categorias de ‘Melhor Minissérie’, ‘Melhor Roteiro’ e ‘Melhor Direção’. Você pode assistir a todos os episódios na HBO ou no app HBO Go.

Getúlio (2014) – filme

‘Getúlio’ é mais um longa-metragem sobre personalidades famosas e conta a história de Getúlio Vargas, que foi presidente do Brasil, nas primeiras décadas do século passado. O filme do diretor João Jardim é tema de muitas questões no vestibular.

12 anos de escravidão (2013) - filme

Filme vencedor do Oscar de melhor filme e melhor roteiro, a obra retrata a história de um homem negro que foi sequestrado e vendido como escravo, para trabalhar em uma lavoura por 12 anos. O longa-metragem é baseado na biografia de Solomon Northup e é uma ótima produção para conhecer a escravidão que permeou o povo africano nos Estados Unidos, bem como a violência vivida por homens e mulheres negros que eram escravizados.

O menino do pijama listrado (2008) – filme

A história se desenvolve no contexto do regime nazista e relata a amizade improvável entre Bruno, filho de um oficial nazista, e Shmuel, um menino judeu que vive no campo de concentração próximo à casa de Bruno. O filme do diretor Mark Herman pode ser usado como referência em temas que envolvem direitos humanos.

Ele está de volta (2015) - filme

A comédia, retrata a volta do ditador e nazista Adolf Hitler aos dias atuais. Apesar de ser categorizado como comédia, o filme mostra o líder contextualizando suas ideias fascistas nos dias de hoje e ganhando espaço, de novo, entre a população alemã. Chama a atenção para o ressurgimento dos discursos de ódio e totalitarista, que voltam a ser adotados pela população do país.

Cowspiracy: o segredo da sustentabilidade (2014) – documentário

Sustentabilidade e meio ambiente são temas recorrentes na prova do Enem. O documentário Cowspiracy está disponível na Netflix e mostra como a agropecuária intensiva é uma das principais formas de destruição ambiental, responsável por grande parte do desmatamento mundial, da poluição e do uso abusivo de água.

Indústria americana (2019) - documentário

A guerra comercial entre China e Estados Unidos, tema extremamente contemporâneo, é o foco do documentário disponível na Netflix.

A produção se desenrola em torno da compra de uma fábrica da General Motors em Ohio (EUA) por um bilionário chinês, que a reabre com a contratação de dois mil funcionários norte-americanos. A trama aborda o conflito entre as duas culturas.

O documentário é o primeiro lançamento da Higher Ground Productions, produtora criada por Barack e Michelle Obama, e levou o Oscar de Melhor Documentário em 2020.

Sérgio (2020) – filme

‘Sérgio’ é uma produção americana estrelada por Wagner Moura e retrata a biografia do diplomata brasileiro Sérgio Vieira de Mello, Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos. O filme fala sobre a invasão dos Estados Unidos ao Iraque e as relações diplomáticas entre o governo Bush, a ONU (representada por Sérgio) e os ataques terroristas na região, após a queda de Saddam Hussein.

Merlí (2017) – série

Com três temporadas, a série catalã é ambientada em Barcelona e traz a história do professor de filosofia do ensino médio com métodos poucos “comuns” de ensino. O objetivo de Merlí é ensinar os alunos a pensar livremente. A cada episódio, um pensador ou escola filosófica é abordado de um jeito leve e divertido, entre eles estão: Sócrates, Aristóteles, Schopenhauer e Nietzsche.

Cruzada (2005) - filme

Idade Média é um dos conteúdos que, com certeza, cai no Enem. O filme ‘Cruzada’ faz parte dessa lista e é uma das opções para compreender melhor sobre movimento histórico. Na obra, é apresentada a história de um ferreiro que segue para Jerusalém. Após uma intensa viagem, o jovem chega ao destino e se torna séquito do rei Balduíno IV, que deseja lutar contra os muçulmanos.