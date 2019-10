A partir do próximo ano, a implementação dos conteúdos pedagógicos dispostos no Currículo Referência de Minas Gerais (CRMG) deverá ser uma realidade nas escolas públicas e privadas mineiras. Para que os professores possam conhecer mais o que é apresentado no documento, elaborado a partir da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), de forma a facilitar a efetivação desse processo na sala de aula, a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG) está promovendo cursos na modalidade Educação a Distância (EAD) para a formação desses educadores.

As capacitações são gratuitas e as inscrições estão abertas para turmas dos cursos “O Currículo Referência de Minas Gerais: conhecê-lo para implementá-lo” e “Gestão da Sala de Aula: Você seguro em classe”. Podem participar das formações professores da rede estadual, das redes municipais, além de professores de escolas particulares, já que o Currículo Referência abrange todas as instituições de ensino do estado.

O curso será na modalidade à distância

A iniciativa é realizada pela SEE/MG, por meio da Escola de Formação e Desenvolvimento Profissional de Educadores, em parceria com a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime), seccional Minas Gerais.

Programação

Para o curso “O Currículo Referência de Minas Gerais: conhecê-lo para implementá-lo” já foram concluídas duas turmas e a terceira terá início no próximo dia 21. As inscrições já estão abertas para outras quatro turmas e ainda há vagas disponíveis.

Na capacitação são abordados o histórico e o processo de construção do Currículo Referência, os eixos estruturadores, as competências gerais e as estratégias de leitura e interpretação das habilidades.

Já o curso “Gestão da sala de aula: você seguro em classe” busca analisar e refletir sobre esse lugar de construção de conhecimento pedagógico, ressaltando a importância de conhecer o perfil da turma e dos alunos, bem como a sugestão de propostas metodológicas para o trabalho em diferentes espaços formativos.

Para essa formação serão três turmas. A primeira terá início em 30/10. Ainda há disponibilidade de vagas e os interessados podem se inscrever até 21/10.

O diretor da Escola de Formação e Desenvolvimento Profissional de Educadores, Weynner Lopes Rodrigues, explica que essas formações são fundamentais para todos os educadores porque são “o primeiro passo para conhecerem e se apropriarem do novo currículo, que vai nortear o trabalho no ensino infantil e fundamental a partir de 2020, facilitando a sua aplicação dentro da sala de aula”, destacou.

Inscrições

Para realizar a pré-inscrição, o interessado deve clicar no botão “Formulário de Inscrição” no site do Currículo Referência. Será necessário preencher corretamente os dados solicitados. No caso de informações inconsistentes, a pré-inscrição será indeferida.

Os cursos de formação EAD fazem parte de uma série de ações que a SEE está realizando com foco na capacitação dos educadores para a implementação do Currículo Referência de Minas Gerais. Além dos cursos, a SEE está promovendo ciclos de webconferências. Cada ciclo conta com a realização de 10 webconferências, sendo uma para a Educação Infantil e uma para cada um dos nove componentes curriculares do Ensino Fundamental.

Todas as webconferências ficam gravadas e disponíveis no site e nos canais do CRMG e da Escola de Formação para que os professores possam acessar a qualquer momento.

Currículo Referência de Minas Gerais

O Currículo Referência de Minas Gerais foi elaborado a partir da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e é resultado de um trabalho em regime de colaboração entre as redes e com a participação da comunidade escolar, através de consultas públicas e encontros municipais. O documento foi homologado no final do ano passado. O ano de 2019 é de transição e dedicado à formação dos profissionais da educação e estudo do Currículo Referência. Já em 2020 ele estará efetivamente nas escolas.