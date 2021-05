O Serviço Social do Comércio de Minas Gerais em Minas (Sesc-MG) vai promover no próximo sábado (29) uma live solidária com a cantora Elba Ramalho. A iniciativa faz parte da campanha “Salve – Unidos contra a Fome”. O show vai arrecadar alimentos que serão doados à população em situação de vulnerabilidade social agravada pela Covid-19 que é atendida pelo Programa Mesa Brasil.

“A música alimenta a alma, e também pode ajudar a alimentar o corpo de quem precisa. Por isso, nos unimos a grandes artistas da cena nacional nessa missão tão importante de mobilizar toda a sociedade e contribuir com a diminuição do rastro de pobreza e desigualdade que tem estampado o mapa do Brasil”, explica o diretor de Programas Sociais do Sesc-MG, Grijalva Duarte Júnior.

O Programa Mesa Brasil Sesc é voltado para o combate à fome e a insegurança alimentar e já beneficiou mais de 318.300 mil pessoas. Em caráter emergencial, 728 novas entidades sociais foram cadastradas, alcançando 1.552.865 beneficiários. Somente em 2020, as unidades do Mesa Brasil Sesc distribuíram quase 6 mil toneladas de alimentos em Minas Gerais.

Pessoas físicas e jurídicas podem participar doando qualquer quantia por meio da chave Pix mesabrasilpix@sescmg.com.br. As empresas também podem contribuir com donativos diretos entrando em contato pelo telefone (31) 3279-1534.

Serviço:

Live solidária Elba Ramalho realiza - YouTube do Sesc em Minas

Dia: sábado 29/05

Horário: 20h

