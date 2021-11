Sérgio Rodrigues Leonardo foi eleito o presidente da seccional mineira da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Líder da chapa “Renova OAB”, ele assume a direção do órgão no Estado para o triênio 2022-2024.

De acordo com a OAB-MG, Sérgio foi escolhido com 18.146 votos em eleição disputada por quatro chapas diferentes. O número de votos dos candidatos derrotados não foi divulgado. A eleição aconteceu no sábado (27) e foi computada por urnas eletrônicas cedidas pelo Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG).

A chapa vencedora das eleições apresentou propostas como o piso salarial para a categoria; congelamento e posterior redução do valor das anuidades da instituição; e eleições diretas para a OAB nacional.

Sérgio Leonardo é natural de Belo Horizonte, tem 43 anos, atua na área de direito penal e é formado pela UFMG. A partir de 2022, ele fará seu primeiro mandato à frente da OAB-MG. O advogado já foi tesoureiro da Seccional Mineira entre 2016 e 2018 e secretário-geral adjunto entre 2013 e 2015.

A diretoria será composta por ngela Parreira de Oliveira Botelho como vice-presidente; Sanders Alves Augusto como secretário-geral; Cássia Marize Hatem Guimarães como secretária-geral adjunta; e Fabrício Souza Cruz Almeida como tesoureiro.

No comando da Caixa Administrativa dos Advogados (CAA-MG) foram eleitos Gustavo Oliveira Chalfun como presidente; Vanja Honorina Aguiar Albino como vice-presidente; Giuliano Almada de Oliveira como primeiro secretário; Valéria Lemos Ferreira Silva como segunda secretária; Silvina Araújo Mendes como tesoureira; Rodrigo Ribeiro de Oliveira Botti como diretor e Flávia Elias Fachineli como diretora.

