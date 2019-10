As inscrições para o Programa de Estágio Aperam, feitas por meio do Instituo Euvaldo Lodi, terminam no dia 31 de outubro e são destinadas a estudantes que cursam o ensino superior ou técnico, inclusive, aqueles com deficiências. Ao todo, são 68 vagas de estágio distribuídas nas cidades de Timóteo, Capelinha e Itamarandiba, em Minas, e também São Paulo.

O início do estágio está previsto para fevereiro do ano que vem. As bolsas variam de R$ 630 a R$ 1.440, dependendo da cidade e do tipo de formação do candidato. Para se inscrever, clique aqui.

A Aperam, produtora integrada de aços planos inoxidáveis, elétricos e carbono, foi criada em 2011, após o desmembramento do setor inox da ArcelorMittal. Em 2017, a empresa foi eleita pela revista Você S/A como uma das melhores para começar a carreira.

Podem se candidatar estudantes dos cursos de Administração, Ciência da Computação, Ciências Contábeis, Enfermagem, Engenharia Agronômica, Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, Engenharia Florestal, Engenharia da Computação, Engenharia de Controle e Automação, Engenharia de Produção, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Engenharia Metalúrgica, Engenharia Química, Engenharia de Materiais, Processos Logísticos, Psicologia e Sistemas de Informação.

Já na área técnica, podem se inscrever estudantes de cursos de Enfermagem, Mecânica, Meio Ambiente, Segurança do Trabalho, Administração, Automação Industrial, Eletrotécnica, Informática, Metalurgia, Química e Segurança do Trabalho.

Para todas as vagas a carga horária é de seis horas diárias e, além da bolsa, o estagiário também recebe vale refeição ou alimentação na empresa, vale transporte, uniforme e seguro de vida. Os contratos têm duração de 11 meses, prorrogáveis para mais 12 meses.

