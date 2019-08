Os eleitores de Raposos, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, que precisam fazer o recadastramento biométrico poderão contar com atendimento do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MG) entre os dias 14 e 22 de agosto, das 12h às 18h, inclusive no dia 15, feriado. O atendimento será feito pelo Ônibus TRE Aqui, que estará estacionado na praça Joaquim Teixeira, no Centro da cidade (na antiga rodoviária).

O objetivo da ação é facilitar o recadastramento para quem não pode comparecer ao cartório da 194ª Zona Eleitoral, que fica em Nova Lima. Raposos passa por revisão biométrica obrigatória até o dia 10 de outubro deste ano, prazo limite para que os eleitores registrados no município compareçam à Justiça Eleitoral e evitem ter o título eleitoral cancelado.

Os eleitores que já coletaram a assinatura, foto e digitais não precisam fazer o cadastro novamente e representam, no município, cerca de 24% do eleitorado.

Na Região Metropolitana de Belo Horizonte, além de Raposos, 10 municípios estão passando pelo recadastramento obrigatório por meio da coleta de dados biométricos: Ibirité, Mário Campos, Ribeirão das Neves, Sabará, Santa Luzia, São José da Lapa, Sarzedo, Vespasiano, Rio Acima e Nova Lima.

Atendimento

O eleitor deve comparecer portando documento oficial de identidade que comprove a nacionalidade brasileira e comprovante de endereço. São aceitos como documento a carteira de trabalho, carteira de identidade, carteiras emitidas por órgãos reguladores de profissão, certidão de nascimento ou de casamento. Não são aceitos o novo passaporte e a carteira de habilitação, sendo que este último documento só não vale para quem nunca se alistou. Homens que vão fazer o alistamento eleitoral devem apresentar também comprovante de quitação do serviço militar (de 1º de julho do ano em que completar 18 anos até 31 de dezembro do ano em que completar 45 anos).

Outro local de atendimento aos eleitores de Raposos é o Cartório da 194ª Zona Eleitoral, que fica na Avenida Rio Branco, 34, no centro de Nova Lima. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 12h às 18h. Para evitar filas, o atendimento pode ser agendado no site do TRE ou pelo Disque-Eleitor (telefone 148), mas os eleitores também são atendidos por ordem de chegada.

Mais informações sobre a biometria em Minas, podem ser acessadas na página do TRE-MG.

