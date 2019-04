O elevador das plataformas EFG da estação São Gabriel, na região Nordeste de Belo Horizonte, está parado por causa da ação de vândalos. A Empresa de Transporte e Trânsito de Belo Horizonte (BHtrans) informou que o botão de acionamento foi arrancado e o equipamento vai ficar sem funcionar até que haja o empenho financeiro.

Essa não é a primeira vez que o vandalismo em serviços públicos prejudica a população. No sábado (13), outro elevador teve o teto quebrado na tentativa de retirada de uma câmera.

No dia 5 de abril, outro flagrante de dano ao patrimônio público na mesma estação. Imagens de câmeras de segurança flagraram um homem travando a escada rolante para descer mais rápido. Ele aciona o botão de emergência e interrompe o funcionamento da estrutura.

O vídeo mostra um exemplo de mau uso da escada rolante. Um passageiro aciona o botão de emergência e interrompe o funcionamento para descer fora da fila. São realizadas duas manutenções corretivas por dia nos equipamentos. pic.twitter.com/LHqdO0nd7k — OficialBHTRANS (@OficialBHTRANS) 5 de abril de 2019

Ainda de acordo com a empresa, o desligamento indevido do equipamento provoca problemas e acarreta o desgaste prematuro das peças, que precisam ser trocadas. “Esse tipo de comportamento ocorre em todas as estações. Esperamos que quem age assim se conscientize do prejuízo que causa a outros usuários”.