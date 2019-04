A Fundação Clóvis Salgado realiza mais uma edição da série Concertos no Parque neste domingo (14), no Parque Municipal, em Belo Horizonte.

A apresentação conta com trechos da nova produção da FCS, a ópera inédita O Elixir do Amor, de Gaetano Donizetti. Com regência de Silvio Viegas, a Orquestra Sinfônica e o Coral Lírico de Minas Gerais interpretam trechos da ópera-bufa. A apresentação também conta com a participação dos solistas Carla Cottini, Santiago Martínez, Homero Velho, Homero Pérez-Miranda e Fabíola Protzner, que integram o elenco da ópera.

A obra de Gaetano Donizetti, é um espetáculo em dois atos que estreou no Teatro della Canobbiana de Milão, na Itália, em 12 de maio de 1832. Com poesia e música criadas em duas semanas, por encomenda do gerente do teatro, a história original se passa em uma aldeia basca no final do século XVIII, onde Nemorino, um rapaz ingênuo e pobre, apaixona-se por Adina, moça rica, que está interessada em Belcore, um militar de passagem pela região. Nemorino encontra no Elixir do Amor, comercializado pelo charlatão Dulcamara, o remédio para solucionar o seu problema.

A apresentação de graça começa às 10h, no parque municipal Américo Renné Giannetti, fica na avenida Afonso Pena, no Centro de BH.