Minas Gerais atingiu nesta segunda-feira (15) a marca de 21.728 infectados e 481 mortos pelo novo coronavírus. Os números revelam a velocidade com que a Covid-19 tem se alastrado pelo Estado. Há 10 dias, eram 14.939 diagnosticados e 368 óbitos. Ou seja, no período, o número de doentes subiu 45% e as vidas perdidas pela enfermidade teve crescimento de 38%.

Levantamento da Secretaria Estadual de Saúde (SES) revela que nas últimas 24 horas foram confirmados 347 casos e seis novas mortes. Atualmente, os órgãos de saúde investigam 235 óbitos que podem estar relacionados com a Covid-19.

Epicentro do coronavírus em Minas, Belo Horizonte tem 3.420 casos confirmados e 67 óbitos. Uberlândia, no Triângulo, é a segunda cidade mais afetada, com 2.137 registros da doença e 38 mortos. Juiz de Fora, na Zona da Mata, tem a mesma quantidade de vidas perdidas e 843 doentes constatados.

Até o momento, o novo coronavírus já atingiu 573 municípios mineiros e matou em 150 deles.

Curados

De acordo com a SES, houve também aumento no número de pessoas que conseguiram se recuperar da doença. São 11.553 vítimas que estão totalmente curadas. Outras 9.694 seguem sendo acompanhadas em isolamento domiciliar ou internadas em hospitais do Estado.

Veja abaixo o perfil das vítimas da doença em Minas.