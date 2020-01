Minas Gerais já registrou, somente nos primeiros 14 dias deste ano, 677 casos prováveis de Dengue. A informação foi divulgada pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) nessa terça-feira (14). Não há, até o momento, registro de casos graves.

O Boletim Epidemiológico de Monitoramento dos casos de Dengue, Chikungunya e Zika Vírus também trouxe os dados de 2019, ano em que foram confirmados 173 óbitos por Dengue. Outras 101 suspeitas permanecem em investigação. Neste ano, uma morta está em investigação e até o momento nenhum óbito foi confirmado.

Em relação à Febre Chikungunya, a SES informou que foram registrados 2.828 casos prováveis de Chikungunya em 2019. Desse total, 48 gestantes, sendo 12 com confirmação laboratorial. Em 2020, até o momento, oito casos prováveis foram notificados.

Já em relação à Zika, no ano passado foram registrados 703 casos prováveis, sendo 165 em gestantes. Em 2020, até o momento, foi registrado um caso em não-gestante no município de Jampruca, no Vale do Rio Doce.

O boletim epidemiológico completo pode ser visto nos links abaixo: