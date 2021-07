Os termômetros da pandemia monitorados pela Secretaria Municipal de Saúde (SMSA) - número médio de transmissão por infectado e ocupação de leitos - registraram queda em Belo Horizonte, segundo informações do boletim epidemiológico divulgado nesta quinta-feira (22).

A taxa de transmissão caiu de 1,01 para 1. Pelo novo indicador, cada grupo de 100 pessoas contaminadas na cidade transmite o coronavírus para outras 100.

Caso o índice, que ainda permanece em alerta, fique abaixo desta marca, é um indicativo de que a transmissão do vírus está desacelerando na capital mineira.

A ocupação de leitos terapia intensiva caiu de 62,7% para os atuais 59,5%. A lotação das enfermarias teve queda ainda maior, de quase cinco pontos percentuais, e reduziu de 55,1% para 50,5%.

Até agora, a cidade tem 253.987 casos confirmados de Covid-19 e 6.134 mortes provocadas pela doença.

Belo Horizonte recebeu 2.402.707 doses de imunizantes contra o coronavírus. Foram vacinadas 1.332.021 pessoas com a primeira dose, o que representa 58,4% do público-alvo da campanha. Já com as duas doses, ou com a vacina da Janssen, são 526.307 moradores, o que corresponde a 24,1%.

