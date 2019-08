Um homem de 30 anos foi preso após incendiar o quarto em que a ex-companheira dormia na madrugada desta terça-feira (20), no bairro Santa Lúcia, na região Centro-Sul de Belo Horizonte. Essa é a terceira vez que o homem é preso por tentativa de feminicídio.



De acordo com a Polícia Militar, inconformado com o término da relação, o agressor pulou a janela da residência, localizada no Beco das Flores, retirou o filho pequeno que dormia no mesmo quarto e o colocou na cozinha da casa. Em seguida, ele ateou fogo no colchão da vítima e fugiu com o menino, de quatro anos.



A mulher acordou com as chamas que já quase a atingiam e conseguiu escapar, fugindo para a rua. O fogo foi debelado por uma equipe do Corpo de Bombeiros.



Durante rastreamento, os militares do 22º BPM localizaram o autor e o prenderam. A criança foi resgatada.



A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Plantão Especializada em Atendimento à Mulher, Criança, Adolescente e Vítimas de Intolerâncias.



Autor já tem passagens



A Polícia Civil informou que realiza os procedimentos preliminares (que antecedem a instauração de inquérito) referente à tentativa de feminicídio. Segundo a Polícia Civil, o suspeito já foi preso em flagrante em 2013 e novamente um ano depois.



Nos dois casos, segundo a polícia, houve indiciamento por lesão corporal pela Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA). Na ocasião, a vítima era adolescente. Já em 2014, já em maioridade, a vítima fez outro registro de ocorrência, mas não compareceu à Delegacia e também não pediu medida protetiva.