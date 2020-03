Enquanto centenas de moradores da região de Venda Nova ainda contabilizavam os prejuízos após a chuva que atingiu Belo Horizonte na madrugada de sábado (21), um outro temporal atingiu a capital mineira nas primeiras horas deste domingo (22). De acordo com a Defesa Civil Municipal, Venda Nova foi a regional mais afetada pelo acumulado de precipitação nas últimas 48 horas. Choveu na região 159,8 mm - 80% do esperado para março inteiro.

Com 60,2 mm, a região Noroeste foi a mais atingida pelo acúmulo de chuva nas últimas 24 horas, o que representa 30% do previsto para todo o mês.



Deslizamento de terra



O temporal que atingiu a capital mineira nas últimas horas trouxe consequências na rua Professor Djalma Guimarães, no bairro Lajedo, na região Norte. Após um deslizamento de terra, um muro de arrimo caiu junto com o barranco em cima de dois cães. Apesar do susto, os animais foram retirados com segurança pelo Corpo de Bombeiros e entregues aos donos.



Previsão



Segundo a Defesa Civil a de Belo Horizonte, a previsão meteorológica para este domingo indica que o dia será de céu nublado com pancadas de chuva ao longo do dia, raios e rajadas de vento.

7h42 - Neste domingo (22) a previsão meteorológica indica que o dia será de céu nublado com pancadas de chuva ao longo do dia, raios e rajadas de vento. A mínima foi de 17 °C, máxima estimada de 25 °C e a umidade relativa mínima em torno de 85% à tarde. Fonte: Defesa Civil de BH pic.twitter.com/MhpBts7o68 — Defesa Civil de Belo Horizonte (@defesacivilbh) March 22, 2020

Acumulado de chuvas (mm) por regional nas últimas 24 horas:

Barreiro - 41,9 (21,2%)

Centro Sul - 44,8 (22,6%)

Leste - 46,0 (23,2%)

Nordeste - 36,2 (18,3%)

Noroeste - 60,2 (30,4%)

Norte - 38,0 (19,2%)

Oeste - 46,0 (23,2%)

Pampulha - 32,4 (16,4%)

Venda Nova - 37,6 (19,0%)

Acumulado de chuvas (mm) por regional em março até 7h do dia 22:

Barreiro - 239,6 (121,0%)

Centro Sul - 345,6 (174,5%)

Leste - 341,2 (172,3%)

Nordeste - 298,6 (150,8%)

Noroeste - 331,6 (167,5%)

Norte - 305,4 (154,2%)

Oeste - 276,8 (139,8%)

Pampulha - 288,2 (145,6%)

Venda Nova - 332,2 (167,8%)

Acumulado de chuvas (mm) por regional nas últimas 48 horas:

Barreiro - 106,6 (53,8%)

Centro Sul - 121,8 (61,5%)

Leste - 125,4 (63,3%)

Nordeste - 130,4 (65,9%)

Noroeste - 143,4 (72,4%)

Norte - 131,6 (66,5%)

Oeste - 128,6 (64,9%)

Pampulha - 119,8 (60,5%)

Venda Nova - 159,8 (80,7%)