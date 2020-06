A Prefeitura de Belo Horizonte disponibilizou um novo aplicativo que reúne 69 serviços públicos, como guia de IPTU, denúncias, licenciamentos, podas de árvores, solicitação de tapa-buraco, entre outros. O PBH App é integrado ao BH Digital (portal de serviços do município) e já pode ser baixado em celulares Android – em breve também no sistema iOS. Uma das novidades é a possibilidade de fazer denúncias referentes ao não cumprimento de leis criadas no contexto de combate à pandemia de Covid-19. Ou seja, por meio da plataforma, será possível relatar sobre estabelecimentos que têm descumprido medidas de funcionamento (sobre uso de máscaras, por exemplo) ou sobre eventos irregulares em salões de festas comerciais.

A plataforma agora é integrada à Rede de Governo Digital e usa a mesma senha de outros entes públicos que aderiram à plataforma gov.br. Atualmente, o aplicativo conta com mais de 119 mil usuários cadastrados que serão orientados a realizarem o cadastro na plataforma gov.br, caso não possuam.

Os pedidos registrados pelo cidadão até o dia 18 de junho poderão ser acompanhados normalmente na versão antiga do aplicativo.

De acordo com a prefeitura, o uso do aplicativo pela população foi ainda mais ampliado durante a pandemia. A da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão informou que, em 2017, os pedidos feitos pelo aplicativo representavam apenas 3,97% do total de demandas registradas nos canais de atendimento da Prefeitura (presencial, aplicativo, portal e 156). Em 2019, esse percentual subiu para 19% e a perspectiva de é um aumento ainda maior em 2020.

A secretaria apurou ainda que 69% dos pedidos de serviços de tapa-buraco e 95% das demandas de manutenção de lâmpadas da iluminação pública são referentes aos canais digitais.

