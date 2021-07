Um grupo de amigos de Rogério César de Oliveira, pessoa com deficiência, de 38 anos, organizou uma “vaquinha” on-line (clique aqui) para ajudá-lo na compra de um kit motorizado que automatiza a cadeira de rodas manual. Rogério mora em uma vila do bairro Nova Gameleira, na região Oeste de Belo Horizonte, o que torna o processo de locomoção ainda mais complicado e limitado.

Por essa razão, o rapaz passa por frequentes cirurgias devido ao surgimento de ferimentos pelo corpo. “Nesta sexta (9), mesmo, ele está no hospital para tratar uma ferida. Na semana passada, ele precisou aplicar botox na região da nádega devido ao mesmo motivo”, contou Bruna Batista, de 35 anos, amiga de infância de Rogério. A consultora de processos se mudou da vila, mas acompanha de perto a história de superação do rapaz, que está desempregado.

“A ideia da 'vaquinha' partiu dele, mesmo. Ele me procurou e me pediu para criar uma para conseguirmos o veículo”, relembrou. Segundo ela, Rogério tornou-se uma pessoa com deficiência há cerca de 10 anos, após ter sido baleado por homens que chegaram em um carro, na entrada dos becos de onde morava. Ele estava com um outro amigo, que também foi atingido, mas somente Rogério teve sequelas. A hipótese é que Rogério tenha sido confundido com outro morador da vila.

"Vaquinha" alcançou 33% da meta até o momento

Como ajudar

O objetivo da "vaquinha" é alcançar R$ 6,6 mil para a compra de um kit motorizado para cadeira de rodas. De acordo com o fabricante, o equipamento “pode ser acoplado a qualquer modelo de cadeira de rodas manual (independente de marca, tamanho ou nacionalidade), transformando-a em um triciclo motorizado elétrico, o que aumenta significativamente a mobilidade, proporcionando liberdade e autonomia para o usuário”.

Até o momento, o esforço coletivo alcançou R$ 2.180, o que representa 33% da meta. Conforme Bruna, a "vaquinha" vai até 31 de dezembro. “Se não alcançarmos tudo, ele já entrou em contato com a empresa para dar uma parte como entrada, e parcelar o restante”, disse. Clique aqui para conhecer e apoiar a "vaquinha".

Leia mais:

Google, IBM e outras empresas participam da 2ª edição de semana da educação; saiba mais

Rio poderá ter carnaval em 2022 caso vacinação esteja completa, diz governador

Média de mortes por Covid-19 está em queda desde junho, diz Fiocruz