Um homem de 38 anos foi preso após assassinar a esposa a facadas e atacar o cunhado e a sogra na noite desse domingo (24), no bairro Paulo VI, na região Nordeste da capital. Ele tentou se matar em seguida.

De acordo com a Polícia Militar, a corporação foi chamada à rua Aracá do Campo por volta das 19h17. No local, a sogra do agressor contou que o casal chegou em casa e que houve uma discussão.

Nesse momento, ela entrou na residência e encontrou a filha sendo esfaqueada. A mãe da mulher e o filho, irmão da vítima, tentaram impedir o homem, que os atacou com a mesma faca. Após atingir os três, o agressor tentou cortar os pulsos.

A mãe e o irmão da vítima tiveram lesões superficiais e foram atendidos no hospital Risoleta Neves. O homem foi atendido pelo Samu.