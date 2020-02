Um adolescente de 14 anos foi apreendido após matar o próprio pai, de 48, com 23 facadas, na madrugada desta quarta-feira (12), no bairro Jardim Colonial, em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

De acordo com a Polícia Militar, o jovem alegou que, durante uma discussão dentro de casa, o pai dele teria pegado uma faca e, para se defender, pegou outra. Houve um cofronto e o filho atigiu o pai com 23 golpes, sendo 18 nas costas, três na cabeça e duas no torax.

Em depoimento à polícia, vizinhos disseram que após a briga, o jovem correu para a rua com a faca nas mãos dizendo o que teria acontecido. Quando uma viatura da PM chegou, o adolescente estava sentado no passeio ao lado de uma moradora do bairro.

O corpo da vítima foi encontrado dentro de casa, caído no chão da sala, em um colchão, de frente para a TV. Uma faca, que segundo a polícia aparentemente não foi usada, com a lâmina intacta, estava ao lado, além de uma grande poça de sangue.

Vítima era obesa e tinha dificuldades de locomoção

Em informações contidas no Boletim de Ocorrência (B.O.), militares detalharam que o homem de 48 anos era diabético, e apresentava estar acima do seu peso.

Como matar com faca

Outro fato curisoso relatado no documento policial foi uma pesquisa que o jovem fez na internet. Ele teria dito aos policiais que pesquisou momentos antes do crime o tema "como matar uma pessoa usando faca". O celular do adolescente foi apreendido e o caso encaminhado para a Delegacia de Plantão de Ribeirão das Neves.

Leia também:

Homem suspeito de roubar prostitutas na avenida Afonso Pena é preso após ser reconhecido por crachá

Polícia prorroga inquérito que investiga intoxicações por dietilenoglicol em Minas

Fuzil capaz de atingir alvo a 4 km de distância é apreendido na casa de mineiro