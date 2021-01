O governo federal enviou uma carta à farmacêutica britânica AstraZeneca dando aval para que empresas privadas brasileiras possam adquirir um lote de 33 milhões de doses da vacina contra a Covid-19, desde que a metade seja doada ao Sistema Único de Saúde (SUS), como revelou a Folha de S. Paulo nessa segunda-feira (25).

Na carta, enviada na sexta (22), o governo envolve o fundo de investimento BRZ na negociação. O texto é assinado pelos ministros Wagner Rosário (Controladoria-Geral da União) e José Levi (Advocacia-Geral da União), além de Élcio Franco, secretário-executivo do Ministério da Saúde.

Segundo a Folha, a União elenca algumas condições para que o negócio seja firmado. As companhias não poderão comercializar os imunizantes e deverão aplicá-los de graça em seus funcionários, por exemplo. Além disso, deve haver um sistema de rastreamento das doses.

Para conseguir efetivar a aquisição, as companhias vão precisar conseguir uma autorização para importação e para o uso emergencial pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Conforme o veículo, o Executivo decidiu não se opor à compra pois o lote negociado pelas firmas é muito mais caro do que o adquirido pelo Ministério da Saúde. A dose, no acordo construído pelas empresas, está na faixa de US$ 23,79, valor muito acima do praticado no mercado.

Além disso, o governo tem a expectativa de que as empresas doem ao Ministério da Saúde mais da metade do que será adquirido. Assim, receberia mais de 16,5 milhões de doses, suficientes para imunizar 8,25 milhões de pessoas.

A reportagem do Hoje em Dia procurou a pasta para se manifestar sobre o assunto, mas até a publicação da matéria não houve retorno. A Controladoria-Geral da União também foi consultada, porém não respondeu.

Leia mais:

Restam apenas 82 leitos de UTI para pacientes graves com Covid-19 em Belo Horizonte

Minas negocia entrega periódica de vacinas contra a Covid; 855 mil doses foram entregues ao Estado

STF abre inquérito para apurar conduta do ministro Pazuello sobre o colapso em Manaus