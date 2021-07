Os indicadores que monitoram a pandemia de Covid-19 em Belo Horizonte tiveram nova redução esta semana. De acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela prefeitura nesta quinta-feira (1), a taxa de ocupação de UTIs caiu quase cinco pontos percentuais em relação ao balanço divulgado no dia anterior, passando de 69,5% para 65,1%.

Já 49,1% das vagas em enfermarias estão ocupadas com pacientes infectados pelo novo coronavírus, contra 51,5% do informe anterior. Após 128 dias oscilando entre os níveis de alerta amarelo e vermelho, os leitos clínicos, para pacientes menos graves caiu para a fase de controle.

Com a redução nos indicadores que monitoram a evolução da Covid, a Prefeitura de Belo Horizonte anunciou nesta quinta-feira (1º) que vai liberar eventos, teatros e shows na capital mineira. A medida também leva em consideração a taxa de transmissão do vírus.

Atualmente, ela se mantém em 0,89. Ou seja, cada 100 pessoas contaminadas transmitem o vírus a outras 89. Quando o chamado RT fica abaixo de 1, há um indicativo de que a transmissão do novo coronavírus está desacelerando na cidade.

A queda dos índices é reflexo da vacinação contra a Covid. BH tem, conforme a prefeitura, 1.094.693 pessoas com a primeira dose do imunizante, o que representa 53,7% do público-alvo da campanha - moradores acima dos 18 anos. Com a segunda dose e completamente imunizados são 423.096 pessoas, o que corresponde a 20,8%.

