A facilitação do uso da malha ferroviária, a vacinação e a democracia foram alguns dos temas tratados pelo governador de Minas, Romeu Zema (Novo), durante reunião com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM), em Brasília, nesta quinta-feira (2). Outros chefes de estado também participaram do encontro.

“Muito provavelmente a medida provisória (MP) será aperfeiçoada e referendada pelo Congresso. Isso para Minas, que tem maior malha ferroviária do país, é fundamental”, falou Zema, em referência à MP publicada pela União nessa segunda (30) e que busca simplificar a liberação de uso privado de trechos curtos de ferrovias.

O governador também pontuou sobre dois temas de grande importância na atualidade, sendo eles a vacinação e o respeito à democracia. Segundo Zema, é necessário que o governo federal siga conduzindo o processo para que não ocorra "uma corrida ou um leilão de vacina", pois, caso contrário, estados e municípios com pouca condição financeira ficariam relegados.

Por fim, o chefe do Executivo estadual também tratou sobre a característica de inegociabilidade do exercício da democracia no Brasil. "É uma necessidade de todos os poderes terem humildade para fazer uma autocrítica", afirmou.

Nesse ponto, de acordo com o governo de Minas, Pacheco completou a fala de Zema. "Precisamos de um ambiente propício para termos uma evolução do nosso país, para podermos construir uma sociedade mais justa, igualitária e melhor. Essa preocupação dos governadores, sem enfrentar e sem agredir, é muito bem recebida pelo Senado. Precisamos respeitar as divergências na busca pelo consenso", enfatizou.

A reportagem entrou em contato com a assessoria de Rodrigo Pacheco para ter acesso a mais informações sobre outros temas tratados no encontro, mas ainda não obteve retorno.

