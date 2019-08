Com uma população de pouco mais de 4 mil moradores, a cidade de Gonçalves, no Sul de Minas, acabou ganhando os noticiários no último fim de semana após a morte da atriz, roteirista e escritora Fernanda Young, de 49 anos, que teve uma crise de asma quando estava no sítio de parentes, na zona rural do município. Ela foi socorrida para o hospital mais próximo, em Paraisópolis, na mesma região, por uma ambulância da cidade que, por estar em esquema de plantão, contava apenas com um motorista, sem paramédicos.

A informação foi confirmada ao Hoje em Dia por José Donizetti, secretário de saúde da pequena cidade. Ele conta que, de segunda a sexta-feira, a cidade conta apenas com uma Unidade Básica de Saúde (UBS), que funciona de 9h às 18h, e que tem um médico. "No fim de semana temos apenas o motorista mesmo. Se o caso for grave, a orientação que a gente dá para a população é que deve-se acionar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que vem de Paraisópolis", explica.

A cidade vizinha, onde também fica o Hospital Frei Caetano, referência da região, está localizada a cerca de 27 km do sítio onde a atriz passou mal, gastando cerca de meia hora de viagem entre os dois municípios.

Ainda de acordo com Donizetti, Fernanda Young começou a se sentir mal ainda durante o dia, no último sábado (24). "Ela foi na farmácia, comprou alguns remédios. Mas, por volta de 1h de domingo (25) a família acionou a nossa ambulância. O motorista foi imediatamente e, quando viu que o estado era grave, levou ela rapidamente até Paraisópolis", completa.

A atriz deu entrada na unidade saúde ainda com vida, por volta de 1h45. Cerca de uma hora depois a morte foi confirmada pelos profissionais do hospital. "Os médicos tentaram reanimá-la, mas infelizmente não foi possível", lamentou Donizetti.

Cidade estuda melhoria no serviço

Conforme José Donizetti, após a repercussão do caso, a Prefeitura de Gonçalves já estuda a possibilidade de implantar um técnico em saúde de plantão, para acompanhar o motorista da ambulância nestes atendimentos.

"Médico é muito difícil de colocar, pois sairia muito caro para o município. A cidade já está com dificuldade para manter o pouco que tem, seria um gasto muito grande", pontuou o secretário.

A obra

Fernanda Young foi roteirista das séries de grande sucesso na Globo, "A comédia da vida privada" e "Normais", e autora de livros como "Dores do amor romântico" e "O pau". Além disso, ela entraria em cartaz no 12 de setembro com a peça "Ainda nada de novo", em São Paulo, contracenando com a atriz Fernanda Nobre.

A atriz foi enterrada na tarde deste domingo em São Paulo. Ela deixa marido e quatro filhos.

