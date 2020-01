Servidores de hospitais administrados pela Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) realizaram uma manifestação na porta do João XXIII, na manhã desta quarta-feira (15). Esse foi o primeiro dia de greve por tempo indeterminado de trabalhadores de sete unidades hospitalares ligadas à rede.

Uma passeata também foi feita por ruas do Santa Efigênia e, depois, alguns servidores entraram na sede da Fhemig, no mesmo bairro.

De acordo com a Associação Sindical dos Trabalhadores em Hospitais do Estado de Minas Gerais (Asthemg), os trabalhadores querem o pagamento do 13º salário e reajuste salarial. Ainda segundo a entidade sindical, a paralisação teve adesão de servidores dos seguintes hospitais: João XXIII, Maternidade Odete Valadares, Amélia Lins, Alberto Cavalcante, Júlia Kubitschek, Galba Velloso e o Infantil João Paulo II.

Em nota a Fhemig informou que manifesta pela ilegalidade do movimento deflagrado pela Asthemg, com início previsto a partir do dia 15 de janeiro de 2020. "Esta manifestação se baseia no parecer jurídico da Procuradoria desta fundação, após decisão do Tribunal Superior do Trabalho, não reconhecendo a ASTHEMG/SINDPROS como representante sindical dos servidores da saúde do estado de Minas Gerais", diz o comunicado.

No fim desta quarta-feira, a Fhemig deve se pronunciar sobre como está o atendimento à população e quantos servidores aderiram à greve.

Leia mais:

Servidores da Fhemig prometem greve por tempo indeterminado