Operações de rotina da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em duas rodovias diferentes que cortam Minas Gerais terminaram com a apreensão de 74 quilos de pasta base de cocaína em um intervalo de cerca de 15 minutos nesta quinta-feira (17). As apreensões aconteceram nas BRs 040, em Sete Lagoas; e 262, em Juatuba, ambas cidades da região Central do Estado.

Segundo a corporação, a maior parte das drogas retiradas das ruas foi achada na BR-262, por volta de 12h20, após uma pick-up Fiat Strada ser parada na altura do km 362 da rodovia. Durante a abordagem, os agentes suspeitaram do comportamento agitado do condutor, um homem de 35 anos, o que acabou motivando uma busca mais minuciosa no veículo.



Foi então que, em um fundo falso na carroceria da caminhonete, os policiais localizaram os 64 tabletes com cerca de 1 quilo cada de pasta base de cocaína. O motorista foi preso em flagrante por tráfico de drogas e a ocorrência encaminhada para a Delegacia de Polícia de Juatuba.

Nervosismo entregou outro criminoso

Precisamente 14 minutos depois, uma nova abordagem terminou com outros 10 quilos da mesma droga apreendidos, desta vez na BR-040, na altura do km 471 da rodovia, em Sete Lagoas. Um Citröen C3 Picasso foi parado no posto da PRF da cidade e, diante do nervosismo do homem de 31 anos que o dirigia e das contradições sobre a viagem que fazia, os agentes resolveram revirar o veículo.



Um compartimento oculto foi localizado atrás do painel do carro, onde estavam nove barras e dois invólucros de cloridrato de cocaína. O suspeito foi preso em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado juntamente com a droga para a delegacia de Sete Lagoas.

