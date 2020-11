Na manhã deste sábado (28), o secretário de Estado de Saúde, Carlos Eduardo Amaral, e o adjunto, Marcelo Cabral, realizaram uma reunião com dirigentes regionais da macrorregião Sudeste de saúde do Estado, para tratar do aumento de casos e internações nessa região, que voltou para a onda amarela no programa Minas Consciente.

A região Sudeste do Estado tem como principal cidade Juiz de Fora, um dos quatro municípios onde haverá segundo turno para eleições municipais neste domingo (29).

A ocupação de leitos atingiu um estágio alarmante em Juiz de Fora. De acordo com publicação feita pela prefeitura nesta quinta-feira (26), há 304 pessoas internadas na cidade com Covid ou com suspeita da doença, sendo 96 delas em leitos de terapia intensiva. A taxa de ocupação dos leitos de UTI no SUS é de 81%, enquanto na rede privada é 86%.

Até o momento, a cidade acumula mais de 9 mil casos confirmados da doença e mais de 300 óbitos.

De acordo com a prefeitura, já foram aplicadas 22 multas a pessoas que realizaram festas clandestinas. A multa por promover evento sem licença é de R$ 4.849,17.

“Estamos tomando todas as medidas necessárias para conter o avanço da doença e também para que não haja uma desassistência na rede de saúde pública. Mas, gostaria de ressaltar que é de extrema importância a conscientização e a participação da população para que possamos vencer esta guerra contra a Covid-19. Adotem as medidas de segurança como uso de máscara, álcool em gel e, evitem aglomeração”, afirmou o Secretário de Estado de Saúde, Carlos Eduardo Amaral.