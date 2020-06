A Polícia Civil de Minas Gerais prendeu, em flagrante, um homem, de 49 anos, por importunação sexual cometida contra a própria filha, de 16, dentro de casa. O crime ocorreu na sexta-feira (19), em Lavras, Sul do Estado, e foi denunciado por familiares da adolescente. Eles relataram que os abusos já aconteciam há sete anos.

Imediatamente após a denúncia, a equipe da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) foi até a casa e prendeu o suspeito, que já está no Sistema Prisional. De acordo com as informações iniciais, desde os 9 anos, a vítima era violentada sexualmente pelo pai e, até então, teria ficado em silêncio. As investigações prosseguem pela Deam.