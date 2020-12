Direito ou Administração? Psicologia ou Enfermagem? As dúvidas sobre qual profissão seguir são comuns a adolescentes que estão na reta final do ensino médio. Para ajudar nesse processo, as faculdades Promove, Kennedy e UniSant'Anna vão realizar uma mostra de profissões on-line com a participação de referências do mercado.

O evento será em formato de talk show, ou seja, semelhante aos programas televisivos descontraídos de entrevistas, com linguagem jovem, e transmissão ao vivo pelo YouTube nas noites dos dias 15, 16 e 17 de dezembro deste ano. Para participar, é necessário realizar inscrição neste link.

De acordo com Kleber Lorenzini, coordenador de extensão da Kennedy, profissionais de referência do mercado irão representar as diferentes áreas do saber. Os nomes dos participantes será divulgado em breve.

O talk show terá foco em cursos da Saúde no dia 15; em graduções das áreas de Exatas e Tecnologia da Informação no dia 16; e, por fim, no ensino de Humanas e Sociais no dia 17.

Entre as temáticas abordadas, estarão os desafios do mercado de trabalho, exercício da profissão, as questões vivenciais, partilha de experiências e trajetórias, e importantes informações sobre as políticas de acesso, estágio, emprego, inclusão e permanência no mercado.

"A indecisão do adolescente, ainda mais nesse momento de crise, é natural. As pessoas ficam sem saber por onde vão, como vão, o que vai acontecer. Nesse contexto, o papel da faculdade não é só ensinar. É direcionar, desmitificar, mostrar possibilidades e números, para que a pessoa possa tomar decisões que sejam relevantes para a vida dela", afirmou.

Talk show Mentes do Futuro

Dias 15, 16 e 17 de dezembro

No Youtube

Gratuito

Inscrições neste link