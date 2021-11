A comitiva mineira em Londres segue com encontros com empresas e o governo britânico nesta terça (9) e quarta-feira (10). Desde segunda (8), o governador Romeu Zema está em missão oficial no Reino Unido antes de representar o Brasil no debate sobre Cidades, Regiões e Espaços Organizados na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas de 2021 (COP26), realizada em Glasgow, na Escócia.

Ontem, conforme informou o governo do Estado, Zema se encontrou com representantes de empresas do setor financeiro, sediadas em Londres. Durante o encontro, ele apresentou os potenciais de Minas e o ambiente de desburocratização que proporciona a quem deseja investir.

“Temos eliminado as burocracias, na área ambiental temos racionalizado, dando respostas com maior agilidade. Temos o Estado mais seguro do país, com resultados expressivos em saúde e educação. Nossa estrutura de governo está pronta e disponível para atender vocês”, disse.

O presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg). Flávio Roscoe, que participou do encontro, salientou o trabalho desenvolvido em Minas Gerais em prol dos empresários.

“A vida do empreendedor está mais simples e em todas as áreas isso vem sendo feito de forma sistemática. O governador tem preocupação não só em atrair, mas em quem já está investindo no Estado, como programas como o Minas Livre para Crescer, lançado dentro da própria Fiemg”, lembrou.

O chefe do setor de Promoção Comercial e de Investimentos da Embaixada do Brasil em Londres, Carlos Pachá, salientou a relação comercial já consolidada entre O Estado e Reino Unido. “É um dos nossos maiores exportadores”, afirmou.

Também participaram do encontro o deputado estadual Noraldinho Junior e os secretários de Estado de Marília Melo (Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável) e Mateus Simões, (Geral) o chefe da Assessoria de Cooperação Internacional, Juliano Alves, o presidente do Indi, João Paulo Braga, além do consul do Reino Unido em Belo Horizonte, Lucas Brown, e representantes das empresas Lide UK, Aroeira Salles e Cadwalader, apoiadoras dos encontros.

Agenda

Nesta terça e quarta (10), a comitiva estadual segue com a agenda, que tem como foco as relações comerciais, com o fechamento de potenciais negócios e oportunidades de criação de mais empregos, assim como a atração de financiamento para projetos sustentáveis, como no caso da pauta de transição energética, um dos pilares de Minas Gerais na busca pela descarbonização.

(*) Com informações da Agência Minas

