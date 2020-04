De forma excepcional, os cartórios mineiros de registro civil, responsáveis pela expedição das certidões de nascimento e óbito, fazem plantão presencial no Estado. O atendimento é das 9h às 12h e das 13h às 17h.

De acordo com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), o funcionamento foi regulamentado pela Portaria Conjunta 955, que trata da suspensão do atendimento presencial no âmbito dos serviços notariais e de registro do Estado.

Durante o expediente do plantão, também serão processados os pedidos enviados pelas unidades interligadas.

No caso de óbitos, a portaria chama a atenção para o correto preenchimento dos dados, de forma a possibilitar a geração dos relatórios contendo a causa da morte, conforme disposto no art. 5º da Portaria 57 do Conselho Nacional de Justiça.

O esquema de plantão para registro de óbito nos fins de semana está mantido. Consulte aqui a página do plantão.

