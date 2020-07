Mesmo com as medidas restritivas para evitar a propagação da Covid-19, a Guarda Civil e a Polícia Militar foram acionadas para acabar com uma festa na madrugada desta quarta-feira (8) no bairro Nacional, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Após uma denúncia anônima, os agentes encontraram cerca de 60 pessoas numa chácara. Os jovens ouviam música alta e consumiam bebida alcoólica. Os envolvidos foram revistados, mas nada de ilegal foi encontrado.

Ao todo, 17 carros estavam estacionados no local. A festa foi encerrada e os proprietários da casa foram autuados. A multa pode variar de R$ 500 a R$ 5 mil.

Também em Contagem, no último domingo (5), uma fiscalização para coibir eventos que insistem em descumprir medidas de isolamento social durante a pandemia, flagrou outra festa que também era realizada em um sítio no bairro Capim Rasteiro. A Guarda Civil também encontrou cerca de 50 pessoas reunidas em um baile junino. Além de promover aglomeração, ninguém usava máscara.

Nos dois casos, os guardas contaram com a ajuda da população para denunciar o descumprimento de medidas impostas para barrar o contágio pelo novo coronavírus. O telefone é o 153.