O cenário de som alto do axé baiano, as fantasias coloridas e os corpos soltos, com muita bebida, contrasta com uma placa enorme dizendo “Nunca desista, busque a Jesus.” É a mensagem de João Woroniecki, de 32 anos.

Junto com a irmã, também americana, ele passa este Carnaval circulando por blocos de Belo Horizonte evangelizando pessoas, mas ressaltando não estar ligado a qualquer religião ou igreja.

“As igrejas modernas são muito corruptas. Tem pastores que aproveitam das pessoas. Usando suas ofertas e dízimos. Isso não era Jesus. Jesus foi uma festa, casamento, amor e humildade”, diz o americano.

É o quarto ano que ele aproveita a folia para evangelizar. Mas Belo Horizonte não é a primeira cidade. Já fez isto no Rio, Salvador e São Paulo, além de outras cidades do mundo.

“As pessoas recebem minha mensagem de forma diferente. Há os que recebem bem e os que não gostam. Mas de qualquer forma, mesmo no Carnaval, o que as pessoas procuram sempre é o amor”, afirma.

Na manhã desta segunda-feira (24), ele e a irmã estavam no bloco Baianas Ozadas, na avenida Afonso Pena, e pretendem ir em outros cortejos na cidade até esta quarta-feira (26). Os dois não abordam as pessoas, esperam que elas se aproximem, e entregam folhetos com mensagens bíblicas e contatos para quem quiser mais mensagens.

“Já rodei o mundo e vi que muita coisa não é boa. Traições, drogas, violência, desigualdade. Por isso, faço este trabalho”, comenta.

A reportagem ouviu alguns foliões. Alguns até acharam o momento estranho para a evangelização, mas nenhum avaliou de forma negativa o que o americano fazia.

“Ele não está incomodando e abordando a gente, nem criticando o Carnaval. Acho corajoso”, comentou a professora Simone Costa Medeiros, de 47 anos.