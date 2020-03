Subiu para 133 o número de casos confirmados em Minas por coronavírus. Já o número de casos suspeitos saltou dos 11.832 contabilizados até essa terça-feira (24) para 14.227 nesta quarta-feira (25), segundo a Secretaria de Estado de Saúde. Isso significa um aumento de 20% de notificações em menos de 24 horas. Até o momento, não há nenhuma morte confirmada oficialmente no Estado.

Somente em Belo Horizonte, são 90 pessoas infectadas com a doença. Os outros municípios que têm pacientes com a Covid-19 são Betim, Bom Despacho, Campos Altos, Contagem, Coronel Fabriciano, Divinópolis, Ipatinga, Juiz de Fora, Lagoa da Prata, Mariana, Nova Lima, Patrocínio, Poços de Caldas, Sete Lagoas, Timóteo, Uberaba e Uberlândia.

Porém, estes dados ainda são considerados subnotificados, uma vez que não é possível testar, em tempo viável, todos os pacientes com suspeita da doença. Atualmente, apenas pacientes internados em estado grave e profissionais da saúde, detentos e idosos com sintomas são submetidos ao exame específico para a doença.

Dentre as principais formas de controle do contágio local e comunitário da doença estão a higienização frequente das mãos e o isolamento social. Com isso, municípios e Estados do país têm decretado o fechamento de comércios e restrições no transporte público para evitar a aglomeração de pessoas, especialmente em locais fechados. Muitas empresas também têm imposto o trabalho remoto aos seus funcionários e a população tem se mantido mais em casa, à medida do possível, saindo somente para o que é essencial.

O cenário de uma cidade em quarentena pode ser visualizado em Belo Horizonte, com lojas fechadas, menos pessoas nas ruas e o trânsito praticamente livre. No entanto, o presidente Jair Bolsonaro, em seu pronunciamento transmitido na noite dessa terça-feira (24), criticou as medidas de prevenção ao contágio tomadas por prefeituras e governos estaduais, se referiu à pandemia, que já matou 16.231 pessoas em todo o mundo, sendo 46 no Brasil, como uma "gripezinha", e considerou exagerada medidas de isolamento social e fechamento de comércios. A fala do representante máximo do país contraria as recomendações do próprio Ministério da Saúde, das autoridades sanitárias e especialistas de todo o mundo, e da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Durante o pronunciamento oficial do presidente da República, o prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil chegou a tuitar: "Vamos ficar em casa. Fica em casa. Pelo amor de Deus. Ficar em casa".

Leia mais:

Covid-19 não interrompe luto pelas mortes de Brumadinho; homenagem às vítimas será transmita on-line

Vacina contra gripe agora pode ser agendada: saiba como marcar horário para idosos em BH

Lojistas desrespeitam decreto: Guarda Municipal abordou quase 1.800 estabelecimentos abertos em BH