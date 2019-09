A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu um carregamento de cigarros aromatizados contrabandeados na noite dessa terça-feira (10), na BR-040, em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Os material foi produzido na Indonésia e estava escondido no baú de uma carreta.

Segundo a PRF, os agentes suspeitaram da carga depois que o motorista entrou em contradição sobre o destino da viagem. A princípio, ele informou que estava vindo do Tocantins trazendo uma mudança para Sete Lagoas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Depois, disse que estava vindo de Feira de Santana (BA). Para outro agente, ele informou que saiu de Petrolina (PE).

Após verificar o interior do veículo, os policiais encontraram um pequeno buraco na parte interna do baú, por onde conseguiram visualizar uma caixa de papelão. Foi preciso cortar a lataria do veículo para chegar até os 50 mil maços, totalizando 1 milhão de cigarros.

Assista:

Após o flagrante, o motorista contou aos policiais que levava o material de Petrolina (PE) até Limeira (SP) e receberia R$ 2 mil pelo transporte.



Sete Lagoas



Em outra ocorrência na tarde desta quarta-feira (11) os agentes fizeram uma apreensão de cigarros da Indonésia, na BR-040, no KM 471, em Sete Lagoas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Desta vez, um motorista de 25 anos que se mostrou nervoso durante a abordagem. Ele explicou aos policiais que vinha de Teresina com destino a Sorocaba (SP). Mas os agentes perceberam que ele carregava caixas vazias no baú e após buscas no veículo, os agentes encontraram um fundo falso.

Ainda de acordo com a PRF, o motorista disse que não tinha conhecimento da carga irregular e que receberia R$ 3 mil pelo transporte. Ele foi levado para a delegacia da Polícia Federal em Belo Horizonte.