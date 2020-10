A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu uma grande quantidade de droga em um caminhão que foi abandonado pelo motorista, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na noite desta sexta-feira (16). Essa é a segunda apreensão que os agentes fazem em menos de 24 horas. Em Prata, no Triângulo Mineiro, mais de 1.650 quilos de entorpecentes eram transportados em carreta e um homem de 30 anos foi detido nessa quinta-feira (15).

Em Betim, durante uma ronda preventiva em postos de gasolina, uma pessoa informou aos policiais que um condutor teria deixado um caminhão no km 485, da BR-381 e fugido assim que visualizou a viatura PRF.

Os agentes encontraram o caminhão com as portas abertas e após verificação, concluíram que se tratava de um veículo clonado. Após a inspeção foram localizados cerca de 500 kg de maconha em um fundo falso. Ainda estão sendo feitas diligências na tentativa de localizar o ocupante do veículo.

Triângulo Mineiro

Um homem de 30 anos foi detido com mais 1,5 tonelada de maconha na BR-153, em Prata. A carreta que ele dirigia foi parada durante fiscalização de rotina na noite dessa quinta-feira (15) na altura do km 128 da rodovia. Na carreta havia aproximadamente duas mil tabletes de maconha prensada, mais de 100 sacos de skunk e um pacote com dois kg de sementes de cannabis, totalizando mais de 1.650 kg de drogas.

O motorista confessou aos agentes que receberia R$ 2 mil para transportar o material de Ponta Porã até Recife (PE). Ele foi encaminhado para a delegacia de Uberlândia, junto com o material apreendido.