A média de ocupação dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Sistema Único de Saúde (SUS) pela Covid-19 é de 3%, informou o Governo de Minas nesta segunda-feira (20). Levantamento feito no sábado (18) indicou que há 67 pessoas internadas em hospitais públicos do Estado com a Covid-19 ou suspeita da doença. No total, incluindo outras doenças, 51% dos leitos de terapia intensiva estão ocupados.

Para o poder público estadual, o dado é uma mostra de que as ações de prevenção, como o isolamento social, estão surtindo efeito. O Governo afirmou ainda que o número de pedidos de internação de pacientes com sintomas da doença vem caindo constantemente nas últimas semanas.

Até o momento, o Estado dispõe de 2.013 leitos de UTI via SUS e mais 50 leitos da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig). Além disso, em Minas existem outros 1.083 leitos de UTI na rede privada de saúde.

Segundo o último boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), divulgado nesta segunda-feira (20), Minas Gerais possui 1.189 casos e 41 óbitos confirmados pelo novo coronavírus.

Mesmo com a queda no número de pacientes com Covid-19 nas últimas semanas, há de se registrar que houve um aumento de 388% no número de internações por causa de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) nas primeiras 16 semanas do ano, em comparação ao mesmo período do ano passado. Além do novo coronavírus, outros vírus e bactérias são responsáveis por doenças respiratórias que levam à internação. O principal incremento aconteceu entre a segunda quinzena de março e a primeira quinzena de abril, segundo o boletim epidemiológico da SES-MG.