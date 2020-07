Como forma de tentar atenuar os prejuízos provocados pela pandemia de Covid-19 ao setor do turismo, com perdas de R$ 5 bilhões e demissão de 70 mil em Minas, como mostrou o Hoje em Dia nesse sábado (4), o governador de Minas, Romeu Zema (Novo), e os ministros do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, anunciaram, em coletiva na Cidade Administrativa, nesta segunda-feira (6), a destinação de R$ 250 milhões para a estruturação de 7 parques nacionais mineiros, e ações de saneamento e tratamento do lixo em municípios de Minas.

Os recursos são referentes à multa aplicada pelo Ibama à Vale após a tragédia ambiental de Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, em janeiro de 2019.

De acordo com o chefe do Ministério do Meio Ambiente, os valores deverão ser investidos no prazo de até três anos, em ações de infraestrutura para a melhoria das condições de visitação nesses locais. A escolha dos projetos será baseada no interesse público e a execução das obras ficará a cargo, como afirmou Salles, da 'agilidade' do setor privado, no caso, a mineradora Vale.

Do total, R$ 150 milhões irão para os parques nacionais da Serra do Cipó, e Sempre-Vivas, ambos localizados na região Central; do Caparaó, na Zona da Mata; Grande Sertão Veredas, e Cavernas do Peruaçu, no Norte; Serra da Canastra, no Centro-Oeste; e Serra do Gandarela, na Região Metropolitana de BH.

Entre as ações de melhoria de infraestrutura, estão a ampliação dos projetos de combate a incêndios nessas áreas, preocupação da pasta. Segundo Salles, o governo federal reduziu os índices de queimada ao menores dos últimos 20 anos e dobrou a quantidade de brigadistas temporários, sendo 1600 deles contratados pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e outros 1000 pelo Ibama.

"Isso vai arrumar os parques, deixá-los em condição de visitação, com toda a infraestrutura necessária, treinamento de pessoas, geração de emprego para todo o entorno de cada um deles e, caso haja algum excedente de recursos que não venha a ser aplicado, ele vai se somar à segunda parte do recurso do acordo", afirmou Salles.

Esse segundo valor é referente a mais R$ 100 milhões que serão destinados exclusivamente a ações de saneamento básico e tratamento do lixo em municípios mineiros. De acordo com Zema, a definição das cidades contempladas ainda não ocorreu e será feita em parceria entre o governo federal e a Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado. O objetivo é priorizar municípios mais carentes.

Zema afirmou que valor ajudará no setor de saneamento, mas não resolverá problema

"É lógico que esse valor, R$ 100 milhões, está longe de ser suficiente para corrigir o saneamento no Estado, mas vai ajudar e muito esses municípios que serão escolhidos", disse. Os gestores não deram mais detalhes sobre quais ações serão realizadas em relação ao tópico.

Questionado se não haveria outras áreas pioritárias para uso dos recursos da multa da Vale, já que, no caso de parques estaduais, o Estado mantém programa de concessão desses espaços à iniciativa privada, Salles afirmou que os 7 parques nacionais escolhidos carecem de investimentos para que se tornem pólos de turismo, geradores de emprego e renda, e que não atendam apenas à questão da preservação natural.

"Um pólo que atende não só a questão da conservação ambiental, mas a sociedade mineira nas diversas regiões onde eles se localizam. Foi essa lógica, que alia emprego, renda, desenvolvimento sustensável e melhoria da infraestrutura pública, que determinou a escolha dos recursos para os parques", disse Salles.

O ministro declarou que, no Brasil, as melhores unidades de conservação são as concessionadas. Ou seja, parques que são gerenciados por empresas por um período de concessão, regime diferente da privatização. Atualmente, 7 parques nacionais são concessionados. A reportagem entrou em contato com o Ministério do Meio Ambiente para entender se há projeto para a concessão dos parques nacionais mineiros e aguarda um retorno.

Turismo ganhará

Zema agradeceu o anúncio da destinação dos recursos de multa do órgão federal exclusivamente ao Estado. Segundo ele, as obras darão aos parques nacionais de Minas um poder de atração muito maior do que o existente na atualidade. "Eu conheço alguns parques desses de Minas e, realmente, são estradas precárias e acabam atendendo mais a aventureiros do que propriamente turistas. Então, o turismo de Minas também vai ganhar", afirmou.

Conforme o Ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, o anúncio de recursos aos parques os deixará preparados para ter um receptivo turístico eficiente, o que ajudará a melhorar os números do ecoturismo no Brasil. O gestor afirmou que os parques dos Estados Unidos, que recebem cerca de 300 milhões de visitantes por ano, enquanto os brasileiros registram apenas 10 milhões de turistas no mesmo período.

"Isso é explicado, obviamente, pela falta exatamente de instrutura para o recebimento de turistas. Há vários de nossos parques que sequer têm um acesso devido ou que possa propiciar a visitação aos parques. Esse investimento vai trazer um novo tempo para esses parques nacionais, tendo a possibilidade de ampliar e muito o número e fluxo de turistas nesses locais", afirmou Marcelo Álvaro.

Ministro do Turismo quer aumentar número de visitantes aos parques

Segundo ele, as ações significarão geração de renda e de emprego para a população. Além disso, o Ministério do Turismo se comprometeu a apoiar no processo com a parte de promoção e divulgação dos parques nacionais de Minas.

"Fazendo esse trabalho em conjunto, da estruturação com a promoção, a gente consegue, realmente, levar um novo tempo de visitação. Já temos estudos que apontam que, na retomada do turismo, o turismo ambiental certamente será o turismo mais procurado no planeta. Isso vem em um bom momento", disse.

Apoio pós-pandemia

Ainda sobre investimentos ao turismo para a retomada após a pandemia de Covid-19, Romeu Zema relembrou que o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG) tem destinado mais recursos para o setor produtivo, com ênfase ao micro e pequeno empresário que, segundo o gestor, tem tido dificuldade de acessar apoio nos bancos privados.

"O valor que Minas disponibilizou via BDMG está longe de resolver o problema, mas, no mês de maio, nós batemos recorde: nunca o banco havia ofertado tanto crédito quanto aquele que fez em maio", disse. Zema informou que ainda não tem os dados de junho.

Segundo Zema, além dos R$ 250 milhões referentes à multa paga pela Vale ao Ibama, o Estado ainda está "costurando" um acordo que irá "compensar todo o Estado pelos danos causados pela empresa". Conforme o governador, esse acordo não contempla as indenizações às vítimas afetadas e se configura em uma compensação ao Estado pelas perdas econômicas e sociais advindas da tragédia.

"Não há nenhuma data e nem valor previsto. O Ministério Público e a Advocacia Geral do Estado estão à frente [do processo]", disse Zema.