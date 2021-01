Belo Horizonte bateu o próprio recorde de pessoas com Covid ao mesmo tempo, e a situação deve piorar. A análise foi feita pela prefeitura, que divulgou na noite desta quarta-feira uma nota sobre o avanço do coronavírus na cidade. Na terça-feira (19), a taxa de incidência da doença chegou a 442,3 novos casos por 100 mil habitantes na cidade, no acumulado dos últimos 14 dias. O dado é 58,0% mais alto que o pico ocorrido em julho - 280 novos casos a cada 100 mil habitantes. Em relação aos últimos 30 dias, a incidência na cidade cresceu 214,6% e, nos últimos 60 dias, 320,0%.



Segundo o texto, a taxa de reprodução continua acima de 1 (1,03 em 19/01), indicando que o atual patamar de casos continuará a crescer. O impacto dessa dinâmica sobre as solicitações de internação é direto, mantendo o crescimento no número de casos graves que exigem algum tipo de internação, que seguem no nível vermelho (registrou 81,7% nesta terça-feira). “Em nenhum momento da pandemia foram registradas tantas pessoas contaminadas na cidade”, traz a nota.



De acordo com o secretário André Reis, diante da situação crítica em que vive a capital, e para evitar o colapso no sistema de saúde de Belo Horizonte, a Prefeitura continuará monitorando os números para novas movimentações no processo de reabertura do comércio e de outros serviços.

