Três homens que estavam em um caminhão morreram em outro grave acidente no km 351 da BR-381, em João Monlevade, local conhecido como "Ponte Torta".

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo, carregado com toras de madeira, desceu de ré e caiu de uma altura de aproximadamente 20 metros.

A rodovia foi interditada nos dois sentidos.

O local do acidente é o mesmo onde, em 14 de janeiro, um caminhão que transportava material para pavimentação caiu do alto da ponte e ficou submerso no rio Piracicaba, com a rodas para cima. Três pessoas morreram na ocasião.

Já em dezembro de 2020, 19 pessoas morreram após o ônibus despencar da ponte. Contundo, o veículo caiu ao lado da estrada de Ferro Vitória a Minas, que passa pela margem do rio Piracicaba.

