Minas Gerais teve mais um recorde de casos de Covid-19 confirmados em apenas 24 horas. Foram 675 novas notificações. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (SES), agora são 8.686 infectados. No mesmo intervalo foram atestadas as mortes de mais 15 pessoas. Com isso, o total de óbitos subiu para 255. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira (28).

Belo Horizonte é a cidade com mais registros da enfermidade. São 1.628 doentes - sendo 58 confirmações entre quarta e quinta-feira - e 46 mortes. Juiz de Fora, na Zona da Mata, tem 524 infectados e 27 óbitos. Conforme o levantamento da SES, a doença já se alastrou por 419 cidades mineiras. Em 255, foram registradas mortes. As autoridades ainda investigam 189 óbitos.

O balanço também atualizou o número de pessoas curadas. Hoje, 4.003 estão recuperadas. Outras 4.428 seguem acompanhadas, sendo que 1.507 estão hospitalizadas.

Perfil

Dos infectados pelo novo coronavírus em Minas, 77% tinham entre 20 e 59 anos. Com relação às pessoas que perderam a vida, 75% tinham mais de 60 anos. Além disso, 89% possuíam outras doenças.

