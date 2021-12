Já choveu mais de 50% do esperado para dezembro em todas as nove regionais de Belo Horizonte. A precipitação que atingiu a capital mineira nos últimos dias fez com que o índice passasse dos 239 milímetros (66%) na região Nordeste, que recebeu o maior volume de água até o momento.

Conforme informou a Defesa Civil no fim da tarde dessa quarta-feira (8), as regiões Oeste, Centro-Sul e Pampulha são outras três mais atingidas pelas precipitações, com 64%, 57% e 56,7%, respectivamente.

A chuva, no entanto, deve dar trégua aos belo-horizontinos nesta quinta (9), já que a previsão não indica precipitações. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o dia será de céu claro a parcialmente nublado, com temperatura máxima chegando aos 26°C e mínima de 13°C. A umidade relativa do ar deve variar entre 50% e 90%.

Confira o acumulado de todas as nove regionais de BH:

Barreiro: 187,8 (52,3%)

Centro Sul: 207,1 (57,7%)

Leste: 196,0 (54,6%)

Nordeste: 239,0 (66,6%)

Noroeste: 194,2 (54,1%)

Norte: 202,4 (56,4%)

Oeste: 230,4 (64,2%)

Pampulha: 203,4 (56,7%)

Venda Nova: 199,8 (55,7%)

Média climatológica dezembro: 358,9 mm

